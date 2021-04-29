أكثر 50 بالمائة من الإصابات بالسلالة البريطانية سجلت بالعاصمة

أعلن معهد باستور الجزائر أكثر 50 بالمائة من الإصابات بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا سجلت بالجزائر العاصمة.

وعلى إثر ذلك أكد والي العاصمة يوسف شرفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه تم إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وواصل والي العاصمة انه تم تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التحسيسية للتحكم في الوضعية الوبائية.

وأشار يوسف شرفة إلى توفير عدد الأسرة المخصصة لمصالح كوفيد عبر 25 مركزا استشفائيا بالعاصمة.

وفي ذات السياق أكد والي العاصمة على ضرورة العمل الاستباقي بتوعية المواطنين لاحترام البروتوكول الصحي لتفادي الموجة الثالثة.

ويأتي هذا مع التحضير المادي عبر كامل مستشفيات العاصمة في حالة ارتفاع عدد الاصابات.

في حين كشف البروفسورعبد الرزاق بوعمرة أن 50 بالمائة من الحالات المسجلة في العاصمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من السلالة البريطانية.

وأشار المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى القطار إلى العودة إلى تطبيق الاحترازات الوقائية لتفادي سرعة انتشار الوباء.