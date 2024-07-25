أكثر من 11 ألف سائحا أجنبيا زار جانت

توافد توافد ما لا يقل عن 11 ألف سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة وأكثر من 21 ألف سائحا وطنيا على ولاية جانت برسم موسم السياحة الصحراوية 2024/2023.

وحسب وأج نقلا عن مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية جانت أمين حمادي فقد عرف توافد السياح إلى جانت برسم الموسم المنقضي مقارنة بالموسم الذي سبقه (2023/2022) زيادة ”ملحوظة.

حيث سجل ما لا يقل عن 7000 سائحا أجنبيا وما يفوق 18 ألف سائحا وطنيا.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه الزيادة تحققت هذه الزيادة في إقبال السياح الأجانب على المنطقة بفضل التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية لترقية السياحة الصحراوية.منها فتح خط جوي أسبوعي مباشر بين باريس (فرنسا) وجانت, إلى جانب فتح خطوط داخلية جديدة على غرار خطي قسنطينة/جانت ووهران/جانت.

بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسياح الأجانب القادمين إلى جنوب البلاد الذين أصبح بإمكانهم الحصول على التأشيرة فور وصولهم إلى المطارات والمعابر الحدودية.

وفي ذات السياق أبرز حمادي مساهمة الشباك الموحد بشكل كبير في تسهيل وصول السياح إلى مناطق الجذب السياحي، حيث تم توحيد جميع الخدمات المتعلقة بهذه العملية.