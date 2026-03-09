ستة محاور و20 هدفًا استراتيجيًا في المخطط الوطني للشباب

أكدت وزارة الشباب ، اليوم الاثنين، أن المخطط الوطني للشباب للفترة 2026-2029 يهدف إلى ضمان النجاعة في التكفل بمختلف قضايا الشباب، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم وحماية الشباب من مختلف الآفات.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا المخطط يتضمن ستة محاور رئيسية تتمثل في: جودة التربية والتعليم النوعي وتنمية المهارات، الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولاتية، المواطنة والمشاركة وتعزيز الثقة، الولوج إلى الرياضة والثقافة والترفيه، التمكين الرقمي والإعلام الهادف، إضافة إلى تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الشباب من المخاطر.

كما يشمل المشروع، وفق المصدر ذاته، 20 هدفًا استراتيجيًا و54 هدفًا إجرائيًا سيتم تجسيدها من خلال برامج وأنشطة تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية، مدعومة بمؤشرات قابلة للقياس لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة لفائدة الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذا المخطط تم من قبل لجنة تضم عدة قطاعات ذات صلة بالشباب، وفق منهجية تعتمد التخطيط القائم على النتائج، مع الاستفادة من مخرجات المجموعات الشبابية المركزة التي نظمها المجلس الأعلى للشباب سنة 2023، إلى جانب تقاريره الصادرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بمكتب المجلس الأعلى للشباب في 21 يناير 2025، والمتعلقة بإعداد مخطط وطني للشباب باعتباره سياسة موحدة في هذا المجال، تضمن معالجة فعالة لانشغالات الشباب، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم وحمايتهم من مختلف الآفات.

وقد قدم وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عرضًا حول مشروع المخطط الوطني للشباب 2026-2029 خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية.