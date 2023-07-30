أكد تعويض كل المتضررين.. وزير الداخلية يقدم التعازي لـ17 عائلة من ضحايا الحرائق ببجاية

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ببلدية القصر بولاية بجاية واجب العزاء لـ 17 عائلة من ضحايا الحرائق الأخيرة.

وكان وزير الداخلية مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، حيث جدد تضامن الدولة مع العائلات المتضررة ويؤكد تعويض كل المتضررين.

كما أشاد مراد بجهود أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف ومختلف المصالح في تطويق هذه الحرائق المهولة وإخمادها.

وحي ذات المسؤول الهبة التضامنية للمواطنين من مختلف ولايات الوطن مع المتضررين.

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