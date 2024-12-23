أكد دعمه للمجمع.. عرقاب يترأس أعمال الجمعية العامة لسونلغاز

ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، أعمال الجمعية العامة للمجمع.

وحسب بيان للوزارة، شهدت هذه الأشغال حضور وزير المالية، لعزيز فايد، وممثل رئاسة الجمهورية، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، أمين معزوزي.

إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وأعضاء الجمعية العامة للمجمع.

وخصصت الجمعية العامة لدراسة ومناقشة جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال.

حيث تم التركيز على تقييم النشاطات التنموية للمجمع ومتابعة المشروعات الكبرى قيد التنفيذ. كما ناقشت الجمعية الملفات المتعلقة بالتسيير والتموين.

وفي هذا الإطار، تمت مناقشة مخطط تنمية المنشآت الطاقوية الخاص بفروع سونلغاز للفترة 2025-2030. مع التركيز على مشاريع تعزيز قدرات الإنتاج والنقل الطاقوي.

كما تطرقت الجمعية إلى ملفات أخرى مرتبطة بأنشطة المجمع وفروعه. بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد جدد الوزير، خلال كلمته بالمناسبة، دعمه الكامل لمجمع سونلغاز وفروعه.

مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعزيز قدرات المجمع لتجسيد هذه المشاريع ومرافقته في مواجهة التحديات المستقبلية.