أكرا: ناصري يشارك في اختتام مؤتمر حول العدالة الإصلاحية المتعلقة بالاتجار عبر المحيط الأطلسي بالعبيد

شارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، بالعاصمة الغانية أكرا، في الفعاليات الاختتامية للمؤتمر الاستشاري رفيع المستوى حول العدالة الاصلاحية والتعويضات التاريخية المتعلقة بالاتجار عبر المحيط الأطلسي بالعبيد.

وتضمنت فعاليات الاختتام عدة جلسات استشارية تناولت المحاور الأساسية للمؤتمر، لاسيما قضايا العدالة الإصلاحية. والتعويضات التاريخية، واسترداد التراث الثقافي المنهوب، والأطر القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الإنصاف. وجبر الضرر، فضلاً عن بحث آليات التنفيذ والمتابعة.

كما توّجت الأشغال باعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر و”الإطار العالمي لما بعد اعتماد القرار”. بما يعكس الإرادة المشتركة للدول المشاركة في تعزيز مسار العدالة التاريخية وحفظ الذاكرة الجماعية للشعوب المتضررة.

وبعد اختتام أشغال المؤتمر، حضر عزوز ناصري، رفقة كبار مسؤولي الدول والهيئات المشاركة، احتفالاً تقليدياً. احتضنته قلعة أوسو التاريخية، التي تُعد أحد أبرز الشواهد على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وما خلفته من مآسٍ إنسانية وآثار ممتدة عبر الأجيال.

وشكلت المناسبة فرصة لتكريم ذكرى الملايين الذين نُقلوا قسراً من القارة الإفريقية. والتأكيد على الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمعهم بشعوب إفريقيا، في رسالة رمزية تدعو إلى ترسيخ قيم العدالة والكرامة والمصالحة.

كما شهدت المناسبة إحياء ذكرى يوم التحرير “جوانتينث”، الذي يرمز إلى التحرير النهائي للأمريكيين الأفارقة المستعبدين. حيث جرى التأكيد على أهمية صون الذاكرة التاريخية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال. التمييز والعنصرية، وبناء مستقبل قائم على الإنصاف والاعتراف بالحقوق والعدالة بين الشعوب.

وعلى هامش أشغال المؤتمر، أقيم حفل تقليدي في أجواء احتفالية، تمّ خلاله تكريم عدد من كبار المسؤولين. والشخصيات المشاركة، من بينهم السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ممثل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. والسيدة ميا أمور موتلي، الوزيرة الأولى لباربادوس، حيث قام رئيس جمهورية غانا بتكريمهما ومنحهما. قميص المنتخب الوطني الغاني، في لفتة رمزية تعبّر عن روح الصداقة والتقدير المتبادل بين الشعوب. وتُجسّد الأبعاد الثقافية والإنسانية التي ميّزت هذا اللقاء الدولي.

جدير بالذكر، فإن عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة كان مرفوقاً بكل من سعادة مراد لوحايدية، سفير الجزائر لدى غانا. البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس دیوان رئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى أحلام صارة شريخي. مديرة الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية بالنيابة لدى وزارة الشؤون الخارجية.

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