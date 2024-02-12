أكرمهم بالخبز مجانا.. سُياح سعوديون يهدون عمرة لجزائري

إنتشرت قصة الخباز الجزائري “العم كمال”، والذي ينحدر من ولاية تلمسان، بقوة، على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكرم الخباز، سياحا سعوديين كانوا في رحلة بالجزائر، بإهداهم الخبز مجانا، وكافؤوه بأجمل هدية كان يحلم بها في حياته.

وإنتشر في البداية، مقطع فيديو، لرجل كان في محله بتلمسان، عندما زاره سائح سعودي لشراء الخبز.

“العم كمال” لم يطلب أي مقابل وأصر على السائح السعودي، ألا يدفع ثمن الخبز عندما علم أنه من المدينة المنورة، وطلب منه فقط الدعاء له بزيارة النبي.

ليعود هذا الموقف المؤثر إلى الواجهة، فالسائح السعودي لم ينسى تصرف الرجل الطيب معه وحقق له حلمه وأهداه عمرة له ولزوجته.

حيث وبعد عودته للسعودية، قام الشاب بنشر مقطع فيديو، يبحث فيه عن رقم الخباز، ونشر الفيديو الذي جمعه معه لكي يتعرف عليه.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ووصل للرجل، الذي تمكن أخيرا من تحقيق حلمه.

والقصة التي تعود إلى بداية شهر جانفي من عام 2024، اكتملت قبل أيام بوصول الخباز مع زوجته إلى السعودية، وتحقيقه لحلمه.

وكان المقطع الأول انتشر قبل شهر مع تعليق السائح السعودي عليه بالقول: “والله أنكم كرام أبناء كرام يا أهل الجزائر”.

وانتشر مقطع فيديو جديد، لشباب سعوديين وهم يستقبلون “العم كمال” وزوجته من الجزائر في زيارتهم إلى المدينة المنورة والحرم المكي.

وحاز المقطع على إعجاب العديد من المستخدمين عبر مختلف المنصات الذين أشادو بالعم كمال وبالشباب السعودي وردهم الجميل إليه.