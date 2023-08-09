أكرم بوراس على رادار ناديان بلجيكيان

كشف تقارير إعلامية أوروبية، أمس الثلاثاء، عن إقتراب متوسط ميدان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ونادي شباب بلوزداد، من الإحتراف بأوروبا.

وحسب الصحفي بموقع “SPORTS 365” باتريك جيلليارد، فإن ناديا سانت تروند وشارلوروا البلجيكيان، مهتمان بخدمات لاعب الشباب أكرم بوراس.

وأوضح المصدر، أن اللاعب أكرم بوراس يفضل الإنضمام لنادي شارلوروا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

يجدر الإشارة، لايزال اللاعب بوراس مرتبط بعقد لمدة عام ونصف مع فريقه شباب بلوزاداد.