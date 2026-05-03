أكرم بوراس يتوج بلقب البطولة رفقة ناديه ليفسكي صوفيا

توّج الدولي الجزائري، أكرم بوراس، بلقب البطولة البلغارية، للموسم الجاري، رفقة ناديه ليفسكي صوفيا.

وجاء ترسيم تتويج أكرم بوراس، وناديه ليفسكي صوفيا، بلقب البطولة، بعد فوزهم أمس السبت، بهدف دون رد، على حساب ملاحقهم المباشر سياسكا صوفيا.

وتصدّر الدولي الجزائري، وناديه، ترتيب الدوري البلغاري، برصيد 76 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ملاحقهم المباشر سياسكا صوفيا.

وبهذا يكون أكرم بوراس، قد حصد أول لقب في مشواره الاحترافي، بعد انضمامه الصيف الماضي، لنادي ليفسكي صوفيا، قادما من مولودية الجزائر.