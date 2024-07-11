أكرم بوراس يغلق أبواب الرحيل عن شباب بلوزداد

أغلق مهاجم شباب بلوزداد أكرم بوراس أبواب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال أكرم بوراس في تصريحه اليوم الخميس خلال حفل التتويج بكأس الجمهورية بفندق الأوراسي “الحمد لله قمنا بحفل جميل بفضل الفوز بكأس الجمهورية، فزنا أمام فريق يملك لاعبين جيدين، كنا محضرين جيدا أمامهم و لهذا فزنا بكأس الجمهورية”.

وأشار بوراس إلى إمكانية بقاءه في الفريق بنسبة كبيرة جدا، حيث قال “سنعمل جاهدين بالتحضير جيدا للمنافسة الإفريقية بعد الانتهاء من فرحة الفوز بكأس الجمهورية، الأن يجب أن نركز جيدا على المنافسة الإفريقية و ان شاء الله نسعد أنصار بشكل أكبر”.

وختم صاحب اليسارية السحرية “نسعى للذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسة الإفريقية”.

يوملك بوراس عدد من العروض والاهتمامات خارج الوطن خاصة من جانب شارل لوروا وكورتري البلجيكيين.

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