أكرم زرهوني: “نطمح لتشريف الراية الوطنية في كأس العالم 2026”

كشف الحكم الدولي المساعد، عباس أكرم زرهوني، بأن هدفهم من المشاركة في الطبعة المقبلة من كأس العالم، هو تشريف الراية الوطنية.

وصرح أكرم زرهوني، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “تم اختياري للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ونطمح لتشريف الراية الوطنية”.

كما أضاف: “نشكر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على دعمه لنا، بالإضافة لرئيس، وأعضاء لجنة التحكيم”.

يذكر أن الحكم المساعد عباس زرهوني، تم اختياره من طرف “الفيفا”، إلى جانب كل من مصطفى غربال، ومقران قوراري، لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.