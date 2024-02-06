أكرم شخشوخ يحرز ثلاث ذهبيات في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

حصد البطل الجزائري، أكرم شخشوخ، ثلاث ميداليات ذهبية، في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2024، الجارية بمصر.

ونال الجزائري شخشوخ، ميداليته الذهبية الأولى ضمن هذه البطولة، في اختصاص الخطف لوزن 130 كلغ، محققاً بذلك رقماً وطنياً جديداً.

كما حصد الربّاع الجزائري ذهبية اختصاص النتر، بوزن 150 كيلوغرام، بالإضافة لذهبية المجموع بوزن 280 كلغ (رقم وكني جديد).

يذكر أن البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2024، المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024، انطلقت في 2 فيفري الجاري بمصر، وستدوم فعالياتها إلى غاية 10 من ذات الشهر.