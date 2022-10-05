قناة النهار أكرم معوشي: حياتي مع الروبوتات بدأت “بكارطون” بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أكتوبر 2022 - 22:15 شارك غرِّد أرسل 25 0 أكرم معوشي: حياتي مع الروبوتات بدأت “بكارطون” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6F75w اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحيى الوالي الجديد لقسنطينة عبد الخالق صيودة بعد توديعه لمعسكر بالدموع قناة النهار 18 سبتمبر إرتفاع غير مسبوق للحوم الحمراء بالبليدة.. والموال يشتكي غلاء الأعلاف قناة النهار 28 سبتمبر صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أطفالهم عندما يرفضون الذهاب إلى المدرسة .. قناة النهار 29 سبتمبر جمال فورار حول حصيلة داء الكلب.."120 ألف حالة عضّ سنويا " قناة النهار 28 سبتمبر رئيس الجمهورية: ألح على ضرورة طي ملف مناطق الظل حتى لا نرى مجددا تلك المظاهر التي رأيناها سنة 2020 قناة النهار 24 سبتمبر "الرابور التونسي "نوردو" لأول مرة في الجزائر.."عندنا ناسنا في الجزائر..وراح ندور البلايص الكل قناة النهار 29 سبتمبر فاسألوا : إن الله يحب العبد التقي قناة النهار 27 سبتمبر جزائريون: تدريبات قاسية ومهارات خارقة قناة النهار 19 سبتمبر تحريات.. مشاهد صادمة حصرية ولا تصدق لحوادث مرور ممـ.ـيتة ودهـ.ـس للراجلين قناة النهار 04 أكتوبر دلال خير: طفلة مصابة بمرض خطير في الكبد ووالدها في رحلة بحث عن علاج يقلل عنها الآلام قناة النهار 30 سبتمبر