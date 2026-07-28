أكرم مواقي يتوج بذهبية دفع الجلة ويقترب من رقمه القياسي

واصل البطل الجزائري، أكرم مواقي، تألقه في منافسات البطولة الوطنية الجزائرية المفتوحة لألعاب القوى، بعدما توج بالمركز الأول في اختصاص دفع الجلة.

مؤكداً مكانته كأحد أبرز الأسماء الجزائرية في هذه الرياضة.

وقدم مواقي أداءً مميزاً خلال المنافسة، إذ تمكن من تحقيق رمية بلغت 17.71 متراً، ليقترب بفارق سنتيمتر واحد فقط من رقمه القياسي الشخصي المقدر بـ17.72 متراً، في مؤشر واضح على استقرار مستواه الفني وقدرته على تحقيق أرقام أفضل مستقبلاً.

ولم يجد البطل الجزائري صعوبة كبيرة في فرض سيطرته على المنافسة، بعدما أنهى المسابقة بفارق يقارب مترين عن صاحب المركز الثاني، ما يعكس الفارق الفني خلال مجريات المنافسة.

وفي تصريح خص به موقع “النهار أونلاين”، قال أكرم مواقي: “المنافسة كانت جيدة، وتمكنت من تحقيق رقم قريب جداً من رقمي القياسي. أنا سعيد بهذا الإنجاز، خاصة أن الفارق عن الوصيف كان في حدود مترين”.

وأضاف: “سأواصل العمل بجدية أكبر خلال الفترة المقبلة، وهدفي هو التألق مجدداً الموسم القادم وتحقيق نتائج أفضل وأرقام جديدة”.

للإشارة، سبق لأكرم مواقي، أن حقق رقما قياسيا في بطولة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية (NJCAA - Division I) في اختصاص دفع الجلة داخل القاعة، بعدما سجل رمية قوية بلغت 17.72 مترًا.