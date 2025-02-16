أكشاك ومقاهي.. تهيئة سطح موقف مصطفى بونطة بالجزائر الوسطى

تفقد والي ولاية العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم الأحد، أشغال تهيئة سطح موقف مصطفى بونطة بالجزائر الوسطى.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم تحويل السطح، إلى شرفة تطل على البحر تتضمن أكشاكا ومقاهي، ما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالشريط الساحلي.

بالإضافة إلى تهيئة الأرضية وطلاء الجدران، وإنجاز مصاعد كهربائية، وغيرها من الأشغال.

وأسدى الوالي تعليمات بضرورة تسريع الوتيرة لإستلام المشروع قريبا، والإسراع في رفع الردوم المتبقية، وتنظيف المحيط، وتزيين الشرفة بالنباتات والأزهار.