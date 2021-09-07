أكفل لك العناية والرعاية ووفاؤك أروع غاية

من تلمسان بلد الحضارة وعزّ الشأن، تواصل معنا أحد أبنائها الشغوفين بجريدتنا، والذي إرتأى أنه لا محاتلة سيجد ضالته من بين القارئات الوفيات لركن أدم وحواء. حمّلنا مسؤولية أن نتقدّم له بإعلان يضمن له السعادة وزوجة فوق العادة.

صاحب إعلاننا هذا شاب في ال35 من عمره، يمارس التجارة، وهو مطلق بدون أولاد، لم ينتكس وهو يرى أن طلاقه ليس بنهاية، فسقوط المطر هو أجمل بداية. شاب إستطاع تأمين سكن خاص به وحياة كريمة لا تنقصها سوى إمرأة صالحة تمنحه الدعم والأمان.

لا شرط لإبن تلمسان سوى أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز32سنة، يريدها عزباء ، كما لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، وهو يعد بالرعاية والعناية وبثّ السكينة في قلب صاحبة النصيب.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135511