أكليوش يتلقى أول استدعاء من ديشون للمنتخب الفرنسي

تلقى اللاعب ذو الأصول الجزائرية، ماغنيس أكليوش، أول استدعاء رسمي له، من أجل التواجد مع المنتخب الفرنسي الأول.

وكشف مدرب الديكة، ديدي ديشون، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر سبتمبر، والتي ضمت اسم أكليوش.

وتأتي هذه الدعوة، بعد تألق أكليوش، مع ناديه موناكو الفرنسي، واظهاره موهبة كروية كبيرة، جذب بها اهتمام الناخب الفرنسي.

يذكر أن اللاعب ذو الأصول الجزائرية، ماغنيس أكليوش، كان قد اقترن اسمه في الأشهر الماضية بالمنتخب الوطني، قبل أن يحسم المدرب ديدي ديشون، الامور لصالح منتخب “الديكة”.