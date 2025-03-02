أكليوش يراوغ بخصوص مستقبله الدولي !

رفع اللاعب الفرانكو جزائري، مغناس أكليوش، من حدة “السوسبانس” بخصوص المنتخب الذي سيمثله مستقبلا بين “الديكة” الفرنسي و”الخضر”.

وفي تصريحات خصّ بها برنامج “تيلي فوت” الذي يبث على قناة “تي أف 1” الفرنسية. سُئل النجم المتألق رفقة موناكو، عن المنتخب الذي يميل لتمثيله، غير أنه أبقى الغموض قائما حول هذه النقطة.

وقال أكليوش: “تدرجت عبر كل الفئات الشبانية للمنتخب الفرنسي.. عشت لحظات مهمة في الألعاب الأولمبية، ونجحنا في حصد ميدالية لفرنسا”.

قبل أن يستدرك، اللاعب الشاب، المرشح بقوة لتمثيل “الخضر” رفقة ريان شرقي، لاعب أولمبيك ليون: “هدفي هو تقديم أفضل ما لدي حتى مع موناكو.. بعدها بالنسبة لما هو قادم، سنرى”.