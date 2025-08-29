أكليوش يوضح سبب اختياره تمثيل فرنسا

خرج اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية، ماغنيس أكليوش، عن صمته، ليُعلّق على الجدل الدائر حول اختياره اللعب لصالح منتخب فرنسا بدلًا من الجزائر.

وخلال مؤتمر صحفي من مركز تدريبات لا توربي، عبّر أكليوش (23 عامًا)، اليوم الجمعة، عن سعادته الكبيرة، بأول دعوة رسمية له من المدرب ديدييه ديشان، للانضمام إلى منتخب فرنسا الأول.

استعدادًا لخوض أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2026، أمام كل من أوكرانيا وآيسلندا، يومي 5 و9 سبتمبر.

وقال أكليوش: “أشعر بفخر كبير. لقد كانت مفاجأة رائعة ولحظة مهمة في حياتي. تلقيت الخبر أثناء مشاهدة الإعلان عبر يوتيوب. وكان شعورًا مؤثرًا بالنسبة لي ولعائلتي. هذه دعوة أراها مكافأةً لمسيرتي وتطوري مع موناكو، لكنها أيضًا مسؤولية جديدة”.

وأضاف: “أعلم أن هناك الكثير لأتعلمه، وما زال أمامي طريق طويل للتطور. لكنني أعمل يوميًا من أجل الوصول إلى هذا النوع من المحطات”.

أما بخصوص عدم اختياره المنتخب الجزائري، قال لاعب موناكو: “أكنّ احتراما عميقا للجزائر، فهو بلد أصول والديّ. وأحمل في قلبي روابط قوية بهذه الأرض وتاريخها. لكن من الناحية الرياضية، نشأت وتدرّجت في مختلف الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، من الشبان إلى منتخب الآمال، وكان من الطبيعي أن أواصل في هذا المسار”.