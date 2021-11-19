من يعوضني حنان الوالدين وأكمل معه نصف الدين

لا مناص للرجل سوى أن يجد له إنسانة كيسة طيبة يكون لها الزوج فتكون له هي السند. لأن يعيشان تحت سقف المودة والإحترام ويرومان التعاون والتكافل على أمور الدنيا وإتمام نصف الدين. هو ما جعلنا نختار إدراج ركن موظفات ترغبن في تحقيق الذات. كما أن كل أملنا أن يكون ما إخترناه كإعلانات مناسبا للراغبين في الإستقرار وإعمار الدار.

الرقم السري :

135964

قبائلية في الأربعين ستجعلك قرة العين

من وسط بلادنا الحبيبة إرتأت إحدى بنات بومرداس أن تبادر إلى خلق نور يضيئ عليها عتمة حياتها. كيف لا وهي إنسانة طيبة رقيقة لا تناشد سوى. إبن الحلال الذي تريد رفيقا للدرب تسكنه القلب تحت لواء الحلال والرفعة. صاحبة إعلاننا الأول في هذا المقام في الأربعين من عمرها، موظفة مستقرة، من أسرة محافظة وذات مبادئ وأخلاق. عزباء مسؤولة تعرف قدرها ولها إدراك بما تستحقه.

كما تود صاحبة إعلاننا هذا إتمام نصضف الدين مع رجل من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، تريده أعزبا، كما تقبله أرملا بأولاد تكون لهم نعم الأم.

الرقم السري :

135965

بنت البليدة لمن يبتغي الصلاح والفلاح

من مدينة الورود البلدية، هاتفتنا إحدى بناتها وهي تعول أن يكون لها نصيب مع إنسان خلوق يداوي جراحها. فهي إنسانة حساسة حنونة إلى أقصى درجة تريد أن يكون لها نصيب مع من يحتوي يتمها وحاجتها إلى الأمان. صاحبة إعلاننا الثاني في هذا المنبر في الـ 43 من عمرها، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية ولم يسبق لها الزواج.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا التوفيق من رب العالمين لتزفّ عروسا إلى بيت زوج يعوضها حنان الوالدين. وترجو إتمام نصف الدين مع ر جل يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. تريده أعزبا كما تقبله أرملا فقط بأولاد يهمها أن ترعاهم وتربيهم على أحسن وجه. شرط السكن المستقر والعمل ضروريان لصاحبة إعلاننا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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