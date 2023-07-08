“أكوابا” تميمة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

كشفت كوت ديفوار، عن تميمتها الخاصة بالطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة ما بين 11 جانفي إلى 13 فيفري 2024.

وخلال حفل أقيم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، كشفت اللجنة المنظمة، عن تميمة “الكان”، والتي ستحمل اسم “أكوابا”.

كما جاء تصميم هذه التميمة على شكل “فيل” باللون البرتقالي، الذي يرمز لألوان المنتخب الإيفواري، الملقب بالفيلة.

يذكر أن المنتخب الجزائري، من بين أوائل المنتخبات الإفريقية التي ضمنت تأهلها لنهائيات كان 2023، المقررة بكوت ديفوار.