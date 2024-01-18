أكوار :” ماجر أسطورة عالمية وسليماني قدم مشوارا طيبا في البرتغال”

كشف أسطورة الكرة الأنغولية فابريس أكوار عن العلاقة الطيبة التي يملكها مع نجم الكرة الجزائرية سابقا رابح ماجر وإسلام سليماني.

وقال فابريس أكوار أسطورة منتخب أنغولا الذي سبق له الإحتراف في البرتغال و في قطر في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس “ماجر ليس أسطورة فقط في البرتغال وإنما أسطورة في العالم، دربني في قطر لما لعبت لفريق الوكرة القطري. حتى اسلام سليماني قد مشوارا طيبا في البرتغال مع سبورتينغ”

كما أضاف أكوار “اسلام صنع اسما له في البرتغال، اللاعبون الجزائريون لما يحترفون في البرتغال، يتألقون لكن ماجر يبقى الأفضل لأنه فاز برابطة الأبطال”.

وختم الأنغولي الذي سبق له اللعب تحت قيادة رابح ماجر “كل العالم يعرف رابح ماجر. سجل عديد الأهداف مع ناديه بورتو.

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