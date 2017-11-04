ألاف المتظاهرين في لندن تنديدا بوعد “بلفور”

تظاهر المئات في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، تنديدا بوعد “بلفور” الذي مهد لقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وشارك المئات من أعضاء منظمات مجتمع مدني فلسطينية وبريطانية في المظاهرة التي دعت إليها “حملة التضامن مع فلسطين”.

وتوجه المتظاهرون إلى ميدان البرلمان بعد أن عبروا شارع “بيكاديللي” وميدان “ترفلغار”، وسط اجراءات أمنية مشددة.

وردد المشاركون في المظاهرة التي استمرت 4 ساعات، شعارات من قبيل “فلسطين حرة” و”العدالة من أجل فلسطين” و”إسرائيل دولة إرهابية”، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بإسرائيل وتدعم فلسطين.