ألبانيا تخطف تعادلا ثمينا أمام كرواتيا

تمكن المنتخب الألباني، اليوم الأربعاء، من خطف التعادل ، أمام منافسه في الجولة الثانية، لدور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024، المنتخب الكرواتي.

وإنتهت مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بنتيجة هدفين في كل شبكة. حيث إفتتح صانع ألعاب المنتخب الألباني، كازيم لاصي، باب التسجيل لصالح بلاده، في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

واستمر تقدم المنتخب الألباني في النتيجة، لغاية الدقيقة 74 من الشوط الثاني، بعد أن عدل المهاجم أندري كرامريتش، النتيجة لصالح منتخب بلاده. وبعدها بدقيقتين، منح لاعب المنتخب الألباني، كلوس غجاسولا، التقدم لصالح الكروات بعد أن سجل هدفا عكسيا في مرماه.

وفي الوقت البدل الضائع، تدارك لاعب المنتخب الألباني، كلوس غجاسولا خطئه، و عدل النتيجة لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 90+5 من الشوط الثاني من اللقاء.

وبهذا التعادل، يكون المنتخبان الكرواتي والألباني، قد تحصلا على أول نقطة لكليهما في هذه المنافسة، بعد أن سقطا على التوالي، في الجولة الأولى أمام كل من إسبانيا، بثلاثية نظيفة، و إيطاليا، بنتيجة هدفين مقابل هدف.