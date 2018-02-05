ألبرايتون: “لسنا غاضبون من محرز”

نفى لاعب ليستر سيتي مارك ألبرايتون، أن يكون ورفاقه في الفريق غاضبون من تصرف رياض محرز الذي قاطع التدريبات والمباريات.

حيث نقلت عدة تقارير صحفية إنجليزية، خبرا مفاده أن لاعبو “الثعالب” غاضبون من زميلهم محرز، الذي قاطعهم منذ أكثر من أسبوع.

وهذا بعدما رفضت إدارة الفريق السماح له بالإنتقال إلى “مانشستر سيتي”، الذي قدم عروضا رسمية في آخر يوم من الميركاتو الشتوي.

وقال ألبرايتون في تصريح نقلته صحيفة “ميترو” الإنجليزية اليوم: “لقد سمعت هنا وهناك اننا غاضبون من محرز، ولكن هذا غير صحيح وبعيد جدا عن الحقيقة”.

وأضاف: “نعلم جيدا أن مثل هذه الأمور تحدث، وعلينا التعامل مع مثل هذه الأمور”.

وقال أيضا: “اعتدنا على سماع مثل هذه القصص، منذ رحيل المدرب الإيطالي رانييري، الموسم الماضي”.