ألبسة فاخرة تطيح بعصابة سرقت بالكسر 8 ملايير من شركة بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري العاشر بوهران من الايقاع بالمتورط الرئيسي في عملية سرقة باستعمال العنف نفذتها جماعة أشرار ضد شركة مواد غذائية تقع بالمنطقة الصناعية حاسي عامر أين تم الاستيلاء على 8 ملايير سنتيم.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات للمتهم الرئيسي ضمن جماعة الاشرار التي نفذت عملية السطو بحاسي عامر على مستوى حي كاسطور في وهران.

والذي كانت قد صدرت ضده مذكرة توقيف بعد تحديد هويته عقب الابلاغ عن عملية السرقة.

أين وبعد تحريات وتحقيقات واسعة وعلى اثر خطة محكمة التنفيذ تم الايقاع بالمتهم في العشرينيات من العمر.

كان بصدد التسوق وشراء ملابس فاخرة بمحلات رجالية ذات الماركات العالية ك “لاكوست” المتوزعة بحي كاسطور.

المتهم في العشرينيات من العمر تم اقتياده الى مقر الامن لاستكمال التحقيقات معه من اجل التوصل الى باقي افراد العصابة التي تورطت في السطو على مبلغ 8 ملايير من إحدى الشركات عن طريق الكسر وباستعمال العنف.