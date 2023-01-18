“ألجكس”.. رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول افريقية

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا موريتانيا والسنغال. وهذا عبر الباخرة الجزائرية “قوراية” يوم السبت 28 جانفي 2023.

وجاء في بيانوكالة “ألجكس”، إلى “علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج أو التصدير”. “عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا موريتانيا والسنغال، عبر الباخرة الجزائرية ” قوراية ” يوم السبت 28 جانفي “2023.

و”عليه فعلى المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالتصدير إلى هذه الدولتين، التقرب من الشركة الوطنية للنقل البحري CNAN MED ” . “من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل و شحن بضائعهم في أقرب الآجال و ملئ الإستمارة.

وإنطلقت في جويلية الماضي، أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين الجزائر و العاصمة السينغالية داكار، من ميناء الجزائر العاصمة.

وحسب تصريحات الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائرية للنقل البحري، تحمل الباخرة أزيد من 20 حاوية مزودة بمواد غذائية ومواد بناء “Dalle de sol”.

وإنطلقت الباخرة، من ميناء العاصمة في اتجاه ميناء جن جن، أين ستحمل حاويات أخرى. لتواصل مسارها إلى نواكشوط وبعدها داكار السينغالية. كما دامت هذه الرحلة البحرية الأولى من نوعها نحو داكار السينغالية، حوالي 10 أيام.

ومن جهته، كشف الرئيس المدير العلم لمؤسسة ميناء جن جن، أن هذه الرحلة، هي ناتجة عن قرار لرئيس الجمهورية أثبت نجاعته. حيث وفي الرحلة الأولى تم شحن 85 بالمائة من قدرة استعاب هذه الباخرة. مشيرا إلى أن قدرة إستيعاب هذه الباخرة، يبلغ 8 آلاف طن.