ألجيراك: إعتماد ثمانية مخابر لتقييم المطابقة سنة 2022

كشف نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك”، أنه من المقرر إعتماد ثمانية مخابر لتقييم مطابقة المنتجات. تابعة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات، سنة 2022.

وقال بوديسة، خلال مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه من بين هذه المخابر هناك مخبر قسنطينة “المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف”، والمخبر الوطني للتجارب الموجود في سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، تتمثل مهمتهما في مراقبة مطابقة المنتجات لا سيما معدات التدفئة.

وأشار في ذات السياق، إلى أن 130 هيئة ومؤسسة تم إعتمادها من طرف هيئته. مؤكدا أن هذا العدد مرشح للإرتفاع الى 240 في اجل قريب جدًا. لأن ما يقارب من 70 هيئة في صدد الحصول على الاعتماد.

و من بين القطاعات المعنية باعتماد ألجيراك، هي قطاع الصحة. معلنا في ذات السياق، أن إتفاقية إطار قد حظيت بموافقة الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ( ANPP ) وسيتم التوقيع عليها قريبا بهدف دمج الإعتماد في أنشطة قطاع الصحة.

وكشف المدير أن الجزائر من البلدان القليلة” في إفريقيا التي أنشأت الشهادة “الطبية-البيولوجية” التي ستخضع لها جميع مخابر التحاليل البيولوجية والطبية التي بدأت الحصول على اعتمادها من طرف ألجيراك.

في الميدان الطبي، أعلن بوديسة أيضا عن إطلاق معيار جديد “ايزو- 13485”. و هو شهادة الأجهزة الطبية وهي الأولى من نوعها في الجزائر.

من جانب آخر، أشاد المتحدث بفرض مصالح الجمارك لتقارير تسلمها الهيئات المعتمدة من طرف ألجيراك، من أجل اعطاء الموافقة على دخول المنتجات المستوردة إلى الجزائر.

وكشف في سياق ذي صلة، إلى دور التقييس في تحسين قابلية تصدير المنتجات الجزائرية، واعتبر بوديسة أن الجودة هي معيارا حاسما يسمح للمنتجات الجزائرية بولوج الأسواق الخارجية واحتلال مكانة فيها.

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إقتناء مخبر متنقل للتحاليل ومراقبة البنى التحتية الخاصة بالطرقات

علن محمد رضا شقرون، الرئيس المدير العام لمخبر الأشغال العمومية للغرب، عن إقتناء مخبر متنقل مجهز ومتعدد الوظائف. الخاصة بالتحليل وتشخيص الأرصفة والبنى التحتية الخاصة بالطرقات ومدارج الطيران من طرف الشركة. وأضاف شقرون خلال يوم دراسي حول تشخيص الأرصفة ومراقبتها، أن هذه “المركبة-المختبرية” التي تم إقتنائها مؤخرا تسمح باستفادة مسيري المنشآت القاعدية الخاصة بالطرق والمطارات من وسيلة سريعة وفعالة لمتابعة تطور وضعية الطرق. كما كشف في ذات السياق، أن ذلك سيسمح لهم بمتابعة وضعية الطرق بدقة كبيرة، وبالتالي تمكينهم من التحرك مسبقا. مضيفا أن هذه المعدات يمكن أن تساهم بشكل كبير في الخبرات والدراسات الخاصة بتعزيز الطرقات.

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