ألجي تكشف عن مشاريع فنية مستلهمة من تكنولوجية OLED بلندن

تطلق ألجي إلكترونيك مجموعة من المبادرات الفنية بلندن في إطار حملتها ” سالف ليت” « SELF-LIT » مبرزة تكنولوجيا ألجي أو ال اي ديLG OLED

وحسب بيان للشركة فإنه وخلال هذا الأسبوع ستقدم ألجيLGللعالم نوعا جديدا من الفن ألجي أو ال اي ديأرت LG OLED Artمغذيا بتكنولوجيا التلفزيون ألجي أو ال اي ديLG OLED المضاءة ذاتيا.

واستنادا إلى فلسفة ألجي المتمثلة في كون الفن مصدر الهام التكنولوجيا وأن التكنولوجيا تكمل الفن، تقدم كل من التحفة ألجي ليتSELF-LIT ومتحف سالف ليتSELF-LIT أعمال لفنانين مشهورين سيتم بثهم بصفة رائعة على التلفزيوناتأو ال اي ديOLEDالأكثر تقدما لألجي لتوفير ألوان وقوام أكثر واقعية من خلال الملايين من الإضاءات الذاتية لكل بيكسل.

وعليه ستقوم “أل جي”بنقل دقيق للألوان لحد مذهل وتباين غير محدود ونقل الأعمال الفنية لإبداعات الفنانين على النحو المتوخى بالتحديد بألوان واقعية وأسود عميق لأقصى قدر من الانغماس و الواقعية.

إن المعرض الافتتاحي لألجي أولد مع داميا هيرستDamien Hirst: تاريخ اللوحة الفنية ستعرض في فضاء ألجي خلال فريز لندنFrieze London أحد المعارض الدولية للفن المعاصر الأكثرتأثيرافي العالم.

وبصفتها العلامة التجارية الإلكترونية الاستهلاكية الوحيدة التي ستعرض في FriezeLondon ، سيعرض التعاون بين LG وHirst أعمال الفنان فريدة من نوعها تكشف الإمكانات الإبداعية للتكنولوجيا المبتكرة وكيفية كونها شريكًا قويًا للتطورات الجديدة للفنون الرقمية.

كما سيقدم المعرض لوحات هامة للفنان بما في ذلك لوحات من سلسلتيه Kaleidoscope و Spin ، بالإضافة إلى نسخ رقمية مذهلة مضاءة ذاتيًا بالإضافة إلى سلسلة NFTالمبثة على تلفزيونات أو ال اي ديLG OLED المتميزة.

وسيقدم أول تلفاز قابل للطي في العالم ،LG SIGNATURE OLED R ، جنبًا إلى جنب مع LG SIGNATURE OLED 8K الأنيق وسلسلة معرض LG G1 المستوحاة من الفن ، وجهات نظر جديدة حول أعمال Hirst الفنية المذهلة بجودة صور لا مثيل لها.

وبحلول نهاية هذا العام، ستقوم LG بتوسيع مشروع SELF-LIT الخاص بها مع LUX، المسمى: New Wave of Contemporary Art(معرض الموجة الجديدة للفن المعاصر) في 180 The Strand ، في قلب المجتمع الإبداعي لمدينة لندن.

ومن خلال الاستفادة من السمات الفريدة لتقنية أو ال اي ديOLED، سيعرض فنانون بارزون مثل Re-fic Anadol و Es Devlin إبداعهم باستخدام أكثر من 100 منتجأو ال اي ديOLEDولاسيما عن طريق استخدام تلفزيونات LG، وبحلول اللافتات وشاشاتأو ال اي ديOLED الشفافة، داعيين بذلك الزوار لاكتشاف فن بصري رائع مستوحى من تكنولوجيات ثورية.

ومن خلال سلسلة من المعارض المميزة التي تجمع بسلاسة التكامل بين التكنولوجيا والفن، تهدف LGإلى توفير أكثر التجارب إثراءً لزوار المعارض. كما سيتم تحميل كل عمل فني رقمي تم إنشاؤه بواسطة أ لجي أو ال اي ديLG OLED على موقع المشروع وقت الكشف عنه، بحيث يمكن لعشاق الفن ومحبيأو ال اي ديOLED في جميع أنحاء العالم الاستمتاع به في أي وقت وفي أي مكان