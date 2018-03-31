ألحان وشباب يردّ على فلّة عبابسة بطريقة خاصّة

ردّ برنامج “ألحان وشباب” على فلة عبابسة بطريقة خاصة بعد استبعادها من البرنامج.

وقدّمت المترشحتان رحاب وشيماء أغنية للفنانة، وارتدتا فستانين مكتوب عليهما معظم أغاني فلّة عبابسة.

أشهرها في منامي نحلم ونايا انوم، راني جاي، تشكّرات، أنا الوحدانية، أهل المغنى” وغيرها من الأغاني التي اشتهرت بها الفنانة.

في حين أدّت الفنانة ندى الريحان أغاني فلّة بصوتها أثناءتقييمها للمترشحتان.

وقالت الريحان بأنّها تحبّ الفنانة فلّة عبابسة و هي فنانة كانت مدرسة للفنانين وأنّها تعلمت الكثير منها.

و أدّت سهيلة بن لشهب وصلة أغنية “راني جاي” أثناء تقييم ندى الريحان للطالبتين.