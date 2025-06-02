ألحقا خسائر ضخمة بالخزينة العمومية.. الحبس لشخصين بتهمة استيراد الموز بطريقة غير شرعية

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي “مجلس قضاء الجزائر”، بإيداع شخصين الحبس المؤقت في قضية تتعلق باستيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة. حسب بيان وكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة بخصوص قيام متعاملين اقتصاديين في استيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة. وذلك باستعمال مناورات احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة. تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية تعتمد على إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة. بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرب الضريبي، مما تسبب في إلحاق خسائر ضخمة بالخزينة العمومية”.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم شخصين مشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية وفتح تحقيق قضائي في الوقائع. بجنح تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح المضاربة غير المشروعة. التهرب الضريبي. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية منظمة. التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتقليد أختام الدولة. يضيف المصدر ذاته.

وقام قاضي التحقيق بسماع المتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، وقد أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد متهمين اثنين، فيما لا يزال التحقيق القضائي مستمرا.