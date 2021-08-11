قناة النهار ألسنة اللهب مستمرة في عدة مناطق 42 ضحية جراء الحرائق في تيزي وزو بقلم قناة النهار نشر في 11 أوت 2021 - 08:29 الحرائق شارك غرِّد 378 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971069 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا / كيف تستخدم الزيوت العطرية كعلاج بديل ؟ قناة النهار 25 جويلية الإعدام لحارقي الغابات.. إذا تسببت في في وفيات أو عاهات مستدامة قناة النهار 10 أوت ..الو فارس : بيتزا تركية وحلوة بالمايزينة ولا اروع قناة النهار 24 جويلية الصيف يحلى معنا / تمارين رياضية حديثة تمارس داخل المنزل قناة النهار 09 أوت