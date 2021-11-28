ألعاب البحر المتوسط بوهران.. اللجنة الدولية تشدّد اللهجة مع المنظمين

نشرت اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط بيان شديد اللهجة للمكلّفين بتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. وكان الإجتماع بأثينا اليونانية بحضور كل الاعضاء.

كما قال البيان، أن المسؤولين لم يستطيعوا الإتصال برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سليم إيلاس لضعف الإنترنت في الجزائر. إلى جانب ذلك طالبوا بضرورة لقاء المسؤولين عن أعلى هرم في السطة من أجل التباحث على إيجاد الحلول.

كما أعرب رئيس لجنة التنسيق لألعاب البحر المتوسط هو الأخر عن قلقه الشديد من التأخر في تقدم الأشغال.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية تيزانو إحترامه الشديد للشعب الجزائري وجهوده. لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة التسريع في الإنجازات في البيان الذي نشر أمس.

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وقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عرضا للوزير الأول خلال إجتماع الحكومة اليوم بخصوص التحضيرات والتنظيم المادي لألعاب وهران2022.

كما وضعت السلطات العمومية برنامجًا طموحًا لإنجاز منشآت رياضية جديدة، وكذا إعادة تأهيل الهياكل القائمة. وهذا من أجل استضافة منافسات هذا الحدث الرياضي ذو البعد الدولي.

وكشف سبقاق عن التقدم الذي بلغه إنجاز الـمشاريع، بما يضمن استكمال الأشغال في الآجال المحددة. وسير الألعاب في أحسن الظروف الـممكنة.

وفي نفس الإطار، تم وضع برنامج ثري لتحضير 601 رياضيًا وطنيًا ينتمون إلى 23 اتحادًا رياضيًا. والذين قاموا حتى الآن بنحو 288 تربصا داخل البلاد و 121 تربصًا في الخارج، وشاركوا في 184 منافسة دولية تحضيرية.

كما حرص الوزير الأول على التذكير بالتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بـ31 أكتوبر 2021. والمتعلقة بتحضير الرياضيين تحسبا لهذا الحدث الهام. كما كلف وزير النقل بتسريع وتيرة أشغال الـمحطة الجوية الجديدة لمطار وهران والتي من الــمنتظر استلامها قبل نهاية العام الجاري.

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