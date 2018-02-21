ألعاب البحر المتوسط تجدد الصراع بين ولد علي وبيراف

أدى التأخر في تشكيل اللجنة التنفيذية لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 بوهران، لتجدد الصراع بين الوزير ولد علي، ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف.

وحمل مصطفى بيراف، الوزارة الوصية، مسؤولية التأخر في تشكيل هذه اللجنة مصرحا: “المسؤول الأول عن هذا التأخير مسجل ومعروف”.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية: “مثل هذه المناوراة، ليست في مصلحة الرياضيين الجزائريين”.

من جهته رد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، على هذه التصريحات مؤكدا: “لا خوف على الجزائر في تنظيم هذه الألعاب”.

وأضاف: “الكل يعمل بجد واجتهاد وتنسيق، لضمان نجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقررة في وهران سنة 2021”.

وينص القانون على تشكيل اللجنة التنفيذية، ستة أشهر كأقصى تقدير، بعد إعلان البلد الفائز بشرف تنظيم هذه الألعاب.