ألعاب التضامن الإسلامية.. رصيد الجزائر يتعزز بذهبية رابعة

أحرز الثنائي الجزائري المختلط، في تخصص الرافل، بسمة بوكرفانة، وطارق زكيري، الميدالية الذهبية، في ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2021.

وفاز اليوم الجمعة، الثنائي الجزائري، في النهائي الرافل المختلط، ضد منافسهم التركي بنتيجة 12 مقابل 9.

وتعد الميدالية، الذهبية الرابعة للجزائر في هذه المنافسة، والثانية التي يحصدها اختصاص الرافل، بعد ذهبية زوجي السيدات لامية عيسيوي، وشهرزاد شيباني.

إضافة إلى برونزيتي فردي الرجال علي حكيم، وزوجي الرجال علي حكيم وأحمد ترياكي.