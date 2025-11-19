ألعاب التضامن الإسلامي.. المصارعة الجزائرية تتألق في الرياض

تواصل المصارعة الجزائرية تألقها في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، الجارية في العاصمة السعودية الرياض، بعد تحقيق نتائج مميزة رفعت رصيد الجزائر من الميداليات في هذه التظاهرة الرياضية.

في المصارعة الإغريقية-الرومانية، نجح المصارع فادي روابح، في اعتلاء منصة التتويج بعد إحراز الميدالية البرونزية في وزن 97 كلغ. عقب أداء قوي أظهر من خلاله جاهزيته الكبيرة وقدرته على المنافسة أمام أبرز المصارعين المشاركين.

وفي المصارعة النسوية، تمكنت البطلة جميلة تكوك، من إحراز الميدالية البرونزية في منافسات وزن 57 كلغ.

وتعكس هذه النتائج الجهود المبذولة على مستوى التحضير والتكوين داخل المنتخب الوطني. كما تؤكد الإرادة الكبيرة لدى الرياضيين في رفع راية الجزائر في مختلف المحافل الرياضية.