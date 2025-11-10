ألعاب التضامن الإسلامي.. الملاكمة إشراق شايب تتوج بميدالية ذهبية

حققت الملاكمة الجزائرية، إشراق شايب، إنجازا كبيرا بمنحها الجزائر ميدالية ذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، المقامة بالعاصمة السعودية الرياض، بعد فوزها في النهائي على التركية، برفين كاباك، ضمن فئة وزن 65 كلغ.

وقدمت إشراق شايب، أداء قويا طيلة المنافسة، لتتوج جهودها بانتصار ثمين أكد مكانتها بين أبرز الملاكمات في الدورة.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية البطلة إشراق شايب، على هذا التتويج المستحق، معتبرة أنه تتويج لجهود الرياضيين الجزائريين الذين تألقوا في مختلف المنافسات. بعدما أهدى كل من جواد صيود ويوغرطة آيت بقة وعباس محمد ميداليات فضية للجزائر في الدورة نفسها.