ألعاب التضامن الإسلامي.. الملاكم آيت بقة يهدي الجزائر ميدالية فضية

أحرز الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة ميدالية فضية، ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، الجارية بالعاصمة السعودية الرياض، بعد خسارته في النهائي أمام الأوزبكي عبد الله مادامينوف في وزن 65 كلغ.

وبهذا الإنجاز، يضيف آيت بقة ميدالية جديدة لرصيد الجزائر في الدورة، مؤكدا الأداء القوي للبعثة الوطنية في مختلف الاختصاصات.

وقد هنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية البطل يوغرطة آيت بقة، بهذا التتويج، مشيدة بالمستوى الذي قدمه خلال المنافسة. وذلك ساعات فقط بعد فوز الملاكم محمد عباس والسباح جواد صيود، بميداليتين فضيتين في الدورة نفسها.