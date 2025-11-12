ألعاب التضامن الإسلامي.. المنتخب الوطني للسباحة يتوج بالميدالية البرونزية

أضاف المنتخب الوطني للسباحة سيدات، ميدالية جديدة، إلى رصيد الجزائر، ضمن الألعاب الإسلامية 2025، الجارية حاليا بالسعودية.

وتمكنت سيدات المنتخب الوطني للسباحة، من حصد الميدالية البرونزية، في سباق تتابع (4 مرات 100 متر) سباحة متنوعة.

وشاركت في هذا السباق، من المنتخب الوطني للسيدات، كل من، شعار دنيا، مرنيز مروة، ميدوني ليليا سهام، ومجاهد نسرين.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، سيدات المنتخب الوطني للسباحة، على هذا التتويج.