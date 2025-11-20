ألعاب التضامن الإسلامي.. بن حمودة يهدي الجزائر ميدالية ذهبية

أحرز العداء الجزائري، بن حمودة اسماعيل، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية، من مشاركته في ألعاب التضامن الإسلامي، الجارية بالسعودية.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، البطل بن حمودة، على تتويجه بهذه الميدالية الذهبية.

وجاء تتويج الجزائري بن حمودة بهذه الميدالية الذهبية، بعد تصدره سباق 5000 متر، مشي رجال.

كما تمكن اسماعيل بن حمودة، من خلال هذا السباق، تحقيق زمن قدره 19د، 16ثا، 12ج، وهو رقم وطني جديد.