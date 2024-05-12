ألعاب القوى بمصر.. الجزائر تحصد 10 ميداليات وتفوز بالمرتبة الأولى في صنف الذكور

كشفت الفيدرالية الجزائرية لألعاب القوى عن حصيلة الرياضيين الجزائريين لأقل من 20 سنة في ألعاب القوى الجارية بمصر.

وأعلنت الفيدرالية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأحد، عن تتويج الجزائر بـ 10 ميداليات منهما 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

كما تربعت الجزائر في صنف الذكور على عرش المرتبة الأولى، في حين المرتبة الثالثة في الترتيب العام عادت لصالح السيدات، و مرتبة ثانية في الترتيب العام بين الذكور و الإناث.