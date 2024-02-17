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الرياضة

ألعاب القوى.. تتويج الجزائر بـ 3 ذهبيات في ملتقى “موريس” الدولي

بقلم محمد لمين صحراوي
ألعاب القوى.. تتويج الجزائر بـ 3 ذهبيات في ملتقى “موريس” الدولي
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توّج المنتخب الجزائري (رجال وسيدات) لألعاب القوى، بثلاث ميداليات ذهبية في ملتقى موريس الدولي، ضمن منافسات الرمي، التي جرت أمس الجمعة.

وحصدت المتألقة زهراء تتار المرتبة ميدالية ذهبية، بعد احتلالها المرتبة الأولى في رمي المطرق، برمية قدرها 67 متر و91 سم.

بينما أحرز الميدالية الذهبية الثانية مواطنها، أسامة خنوسي. في رمي القرص برمية طولها 59 متر و63 سم.

فيما عادت ثالث ميدالية ذهبية للجزائر، في ملتقى “موريس” الدولي. إلى نبيلة بوناب في رمي القرص برمية قدرها 49 متر و91 سم .

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