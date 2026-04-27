ألعاب القوى.. قاسمي زهر الدين يتوج بالذهب في البطولة العربية لأقل من 20 سنة بتونس

توج العداء الجزائري الشاب، قاسمي زهر الدين، بالميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار- حواجز، ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة.

وسجل العداء الشاب توقيتا قدره 13.83 ثانية، مؤكدا بذلك مكانته ضمن أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى الجزائرية.

وقدم قاسمي زهر الدين، سباقا قويا سيطر عليه منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، ليمنح الجزائر ميدالية ذهبية مستحقة في هذا الاختصاص. ويواصل تألقه بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز المسار التصاعدي للعداء الجزائري الذي سبق له التألق في الألعاب العربية 2024. إضافة إلى تحطيمه الرقم القياسي الوطني لفئة أقل من 20 سنة في سباق 110 أمتار-حواجز. ما يعكس إمكاناته الكبيرة وقدرته على تمثيل الجزائر بقوة في المنافسات القارية والدولية مستقبلا.