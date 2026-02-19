ألعاب القوى.. ياسر تريكي يحقّق رقما قياسيا في ملتقى لييفين الدولي

تألق العداء الجزائري، ياسر تريكي، في منافسات الوثب الثلاثي خلال ملتقى لييفين الدولي داخل القاعة، بفرنسا، ضمن الجولة الذهبية لألعاب القوى.

وذلك بعدما تمكن من تحقيق المركز الأول عن جدارة واستحقاق، مسجلًا قفزة بلغت 17.35 مترًا، وهو أفضل رقم عالمي يسجل إلى حد الآن في سنة 2026، وثالث أفضل رقم في مشوار تريكي الرياضي.

وجاء فوز البطل الجزائري في منافسة قوية شهدت مشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في هذه الرياضة. يتقدمهم الجمايكي جوردان سكوت، والكوبي لازارو مارتينيز، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2025.

ويواصل تريكي، بهذا الإنجاز، تشريف ألعاب القوى الجزائرية على الساحة الدولية، معززا حظوظه في تحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات القادمة.