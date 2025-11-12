إعــــلانات
بقلم عزيز طالبي
ألعاب التضامن الإسلامي.. أوديرة وحلاسة يهديان الجزائر ميداليتين برونزيتين
أهدى كلٌّ من أنيس أيوب حلاسة، وشيماء أوديرة، الجزائر ميداليتين برونزيتين في منافسات الكاراتي - اختصاص “كوميتي”، ضمن ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية.

وتمكنت البطلة شيماء أوديرة، من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 68 كلغ، بعد أداء مميز وعروض قوية أكدت من خلالها جاهزيتها ومستواها العالي في المنافسة.

كما تألق البطل أنيس أيوب حلاسة، وحقق الميدالية البرونزية بعد مشوار ناجح في المنافسة، ليعزز رصيد الجزائر من الميداليات في هذه الألعاب، ويؤكد تألق رياضييها في مختلف التخصصات.

