ألعاب التضامن الإسلامي.. الملاكمة فتيحة منصوري تتأهل إلى نصف النهائي

تأهلت الملاكمة الجزائرية، فتيحة منصوري، اليوم الخميس، للدور النصف النهائي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، الجارية بالرياض، السعودية.

وتمكنت الملاكمة فتيحة منصوري، من تحقيق الفوز، في النزال الذي جمعها اليوم الخميس، بنظيرتها من أذربيجان، في وزن (51كغ).

وبهذا الفوز، ضمنت الملاكمة الجزائرية، بلوغها الدور النصف النهائي للملاكمة، وأول ميدالية للجزائر.

يذكر أن الجزائر تشارك في هذه الطبعة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي، في رياضة الملاكمة سيدات، بأربعة ملاكمات، فتيحة منصوري، اشراق شايب، حمادي ميليسا، وسلموني شهيرة.