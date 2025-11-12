ألعاب التضامن الإسلامي.. مهدي بولوسة يضمن البرونزية في تنس الطاولة

ضمن البطل مهدي بولوسة، الميدالية البرونزية للجزائر في منافسات تنس الطاولة ضمن ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالسعودية لعام 2025.

وذلك بعد فوزه في ربع النهائي على نظيره الإيراني بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة. ليضمن مكانه في الدور نصف النهائي لمسابقة الفردي رجال.

وقد أثنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على هذا الإنجاز عبر صفحتها الرسمية. مشيدة بالمستوى الكبير الذي قدمه بولوسة، وتمنت له مزيداً من التوفيق في مشواره.