ألغاز وراء قرارات ماجر !!

أثار “نبيل بن طالب” الجدل بعودته للتدريبات بصفة عادية مع فريقه شالك الألماني بعد إعفائه من تربص الخضر بعد مباراة تانزانيا بسبب الإصابة.

وتساءل الجميع حول صحة “إصابة” لاعب شالك، لكن الأهم أن اللاعب تدرب بصفة عادية بعدها مباشرة.

أما براهيمي الذي لم يتدرب مع الخضر، خاض ثاني حصة تدريبية له مع بورتو “منفردا” وفي القاعة الرياضية.

وبخصوص “اسماعيل بن ناصر”، فإن ماجر ناقض نفسه وقبل طلب إدارة امبولي وسمح له بالمغادرة رغم حاجة الخضر للاعب.

في حين كانت إدارة “نيوكاسل” قد طلبت إعفاء “سليماني” لأنه مصاب لكن الناخب الوطني أصر على بقائه.

كل هذه الحالات تؤكد أن الأمور ليست على مايرام داخل أسوار الخضر.