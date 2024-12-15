ألغى رحلة جوية بدواعي أمنية..الجنرال المزيّف بلحساني يعقوب يواجه العدالة مجددا

برمج مجلس قضاء الجزائر، لأول مرة قضية جديدة للمتهم الموقوف ” بلحساني يعقوب ” الذي عرف إعلاميا ب” الجنرال المزيف ” بعدما أطاح بعدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية في عمليات نصب واحتيال خلال تواجده بدولة اليونان.

وفي قضية الحال التي تعد ثاني متابعة للمتهم ‘ بلحساني يعقوب ” سيمثل برفقة متهم آخر موقوف يدعى ” ب.محمد” حيث سيتقاسم معه التهم ، فيما لا تزال متهمة فارة محل متابعة أيضا تدعى ” ب.نضال”.

وحسب ما تم برمجته في الدورة الجنائية الثانية لسنة 2024 ، سيتابع المتهم ” بلحساني يعقوب ” مجددا. لكن هذه المرة أمام محكمة الجنايات بتاريخ 31ديسمبر الجاري، بجناية عرقلة سير المؤسسات العمومية. والاعتداء على أعوانها أو ممتلكاتهم، أو عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات والنصب. واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها والتهديد. والمشاركة في النصب.

وحسب ما تم ذكره من مصادر مطلعة فإن المتهم تورط في قضية الحال، بعد تزعمه بأنه شخصية عسكرية. أمام الملاحة الجوية التي أمر مسؤوليها بإلغاء رحلة جوية مبرمجة إلى الخارج لدواعي أمنية.

هذا في انتظار ما ستفسر عنه جلسة المحاكمة من وقائع ومستجدات عن القضية.