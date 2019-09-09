«ألفا دينار إضافية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية بقيمتها القديمة»

أرسلت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريها تعليمة استدراكية تتعلق بالمنحة المدرسية.

تلزمهم فيها بإضافة المبلغ المتبقي من المنحة الدراسية بقيمتها القديمة والمقدرة بـ 3 آلاف دينار.

لترتفع إلى 5 آلاف دينار، بعدما قرر الوزير الأول رفعها بداية من السنة الدراسية الحالية.

قال مدير التربية – شرق، لحبيب عبيدات، في حديث إلى «النهار»، أمس.

إن الوزارة ألزمت القائمين على ملف المنحة المدرسية التضامنية بإتمام المبلغ فورا للتلاميذ الذين استفادوا من المنحة هذه السنة.

والمقدرة بـ 3 آلاف دينار، قبل صدور قرار الوزير الأول برفعها إلى 5 آلاف دينار

مشيرا إلى أنه سيتم إضافة ألفي دينار للتلاميذ المعوزين المستفيدين من المنحة المدرسية المقدرة بـ 3 آلاف دينار سابقا.

وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة خصصت ميزانية إضافية للشروع في صرف الزيادة في المنحة، المقدرة بألفي دينار.

خاصة وأن بعض المؤسسات سبق وأن وزعت المنحة قبل صدور قرار الوزير الأول برفعها إلى 5 آلاف دينار.

مؤكدا أنه على أولياء التلاميذ التقدم مجددا للمؤسسات التربوية من أجل أخذ الزيادة المقدرة بألفي دينار لإكمال المنحة واستغلالها.

خاصة بعد أن شرعت أغلب المؤسسات التربوية في صرفها للتلاميذ المعوزين.

وفي سياق مغاير، أكد مدير التربية لحبيب عبيدات.

أن عملية شراء الكتب المدرسية من قبل التلاميذ مستمرة على مستوى المؤسسات التربوية ولا يوجد أي نقص في أي كتاب أو مادة من المواد.